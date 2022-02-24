Шойгу поручил создать коридоры для выхода сложивших оружие солдат ВСУ

Глава Минобороны России Сергей Шойгу поручил создать коридоры для выхода из районов проведения военной спецоперации украинских военных, сложивших оружие. Он также распорядился относиться к ним с уважением, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя ведомства генерал-майора Игоря Конашенкова.

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу дал специальные распоряжения всем командирам подразделений относиться с уважением к украинским военнослужащим, — сказал он.

Необходимость уважительного отношения к украинским военным генерал объяснил тем, что в отличие от националистов они давали присягу украинскому народу и подчинялись приказам командиров.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин объявил о военной спецоперации по защите Донбасса. Он заявил о том, что принял такое решение с целью демилитаризации Украины. Глава РФ призвал украинских военных немедленно сложить оружие и идти домой.

В Минобороны России после начала операции заверили, что удары наносятся только по военным объектам Украины, мирному населению ничего не угрожает. Кроме того, в ведомстве сообщили, что подразделения ВСУ массово покидают позиции, бросая вооружение.