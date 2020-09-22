Шесть стран Средиземноморского бассейна создали газовую организацию

https://static.news.ru/photo/0ddc3cfc-fcdf-11ea-ae5c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nord Stream 2

Шесть государств Восточного Средиземноморья заключили соглашение о создании межправительственной организации — Газового форума.

Как передаёт «Коммерсант», свои подписи под документом поставили Египет, Израиль, Греция, Кипр, Италия и Иордания. Все эти страны имеют сложности в отношениях с Турцией и Ливией из-за конкуренции за нефтегазовые ресурсы Средиземного моря.

Израиль в рамках заключённого соглашения экспортирует голубое топливо в Иордан и Египет на сумму около $30 млрд. Сделку подтвердил израильский министр энергетики Юваль Штайниц.

Планы по формированию Газового форума Восточного Средиземноморья стали достоянием общественности в январе 2019 года. Кроме шести указанных выше государств в переговорах о создании организации также принимали участие представители Палестины. Турция и Ливия, которых в инициативу не включили, в ноябре того же года подписали меморандум по разграничению морских зон. Обе коалиции своей целью ставят раздел нефтегазовых ресурсов.

Франция подала заявление об участии в Газовом форуме Восточного Средиземноморья, а США и Евросоюз рассчитывают получить статус наблюдателей.

В 2020 году обострился конфликт за энергоресурсы между Грецией и Турцией. Анкара послала геологоразведочное судно Oruç Reis в сектор Восточного Средиземноморья, который Афины считают своей эксклюзивной экономической зоной. Турция также подвергла жёсткой критике планы Греции увеличить в некоторых районах территориальные воды с 6 до 12 морских миль (примерно с 11,1 км до 22,2 км). По словам турецкого вице-президента Фуата Октая, подобные действия могут стать поводом для войны, писал NEWS.ru.