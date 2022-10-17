Шесть разведчиков ВСУ попали в плен в Харьковской области

Фото: The Presidential Office of Ukraine / Global Look Press

Группа из шести разведчиков ВСУ была взята в плен военнослужащими ЛНР в районе села Берестовое в Харьковской области на сватовском направлении, передает РИА Новости. Пленный разведчик украинской 92-й отдельной механизированной бригады Виктор Бережной рассказал, что они с группой должны были пройти три километра, чтобы затем завести группу. Он добавил, что через два километра они были захвачены.

Мы прошли два километра, два разведчика пошли — командир группы с товарищем — и не вернулись. Мы услышали выстрелы, я пошел за помощью и попал в плен, — сказал Бережной.

По его словам, он получил ранение в ногу и признался, что не успел даже сопротивляться.

Пленный заместитель командира первого отдельного батальона морской пехоты ВСУ майор Николай Мищенко ранее рассказал, что украинские солдаты занимались мародерством, используя российскую символику. По словам украинского военного, действия были направлены на то, чтобы дестабилизировать обстановку и вызвать панику среди местного населения.

Он добавил, что украинские морпехи также собирали разведанные. Майор заявил, что бойцы по возвращению приносили еду и сигареты. Он также признался в том, что солдаты ВСУ, проходя мимо зданий в городе, закидывали подвалы гранатами, не разбирая, находятся ли там гражданские или нет.