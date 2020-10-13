Шарий раскрыл схему закупки Украиной российской вакцины от COVID-19

Украина может проводить закупки российской вакцины от коронавируса под видом европейского средства, считает украинский блогер и политик Анатолий Шарий.
Для такой схемы нужно, чтобы вакцина сначала поступала в Евросоюз, а после оттуда поставлялась на Украину. При этом обходиться она будет дороже,
Вакцина едет туда, там она просто переливается. И прилетает к нам уже не как российская вакцина, — сказал Шарий.
По мнению блогера, такой алгоритм позволит украинским властям нажиться «на миллиарды», так как препарат будет поступать в страну уже по сильно завышенным ценам.
При этом он отметил, что при желании Киев сможет получать российскую вакцину напрямую, так как Москва готова помочь с этим. Шарий также выразил уверенность в эффективности российского препарата.
Ранее СМИ сообщали, что интерес украинских политиков к российской вакцине от коронавируса «Спутник V» возрос до такой степени, что они ищут пути даже неофициального приобретения препарата, писал NEWS.ru.
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