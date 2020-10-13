Шарий раскрыл схему закупки Украиной российской вакцины от COVID-19

https://static.news.ru/photo/9e718dd8-0d1c-11eb-89cf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cadu Rolim/www.imago-images.de/Global Look Press

Украина может проводить закупки российской вакцины от коронавируса под видом европейского средства, считает украинский блогер и политик Анатолий Шарий.

Для такой схемы нужно, чтобы вакцина сначала поступала в Евросоюз, а после оттуда поставлялась на Украину. При этом обходиться она будет дороже, заявил блогер в эфире канала «112 Украина».

Вакцина едет туда, там она просто переливается. И прилетает к нам уже не как российская вакцина, — сказал Шарий.

По мнению блогера, такой алгоритм позволит украинским властям нажиться «на миллиарды», так как препарат будет поступать в страну уже по сильно завышенным ценам.

При этом он отметил, что при желании Киев сможет получать российскую вакцину напрямую, так как Москва готова помочь с этим. Шарий также выразил уверенность в эффективности российского препарата.

Ранее СМИ сообщали, что интерес украинских политиков к российской вакцине от коронавируса «Спутник V» возрос до такой степени, что они ищут пути даже неофициального приобретения препарата, писал NEWS.ru.