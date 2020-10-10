Украинские политики намерены купить российскую вакцину в обход Киева

https://static.news.ru/photo/30cefde6-0b6f-11eb-8ca8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Интерес украинских политиков к российской вакцине от коронавируса «Спутник V» возрос до такой степени, что они ищут пути даже неофициального приобретения препарата.

Об этом сообщает RT. Отмечается, что речь идёт о нардепах из пропрезидентской партии «Слуга народа».

На государственные больницы надежды нет, а в частные не попасть, — объяснил интерес источник телеканала.

Другой его источник, из Минздрава Украины, подчеркнул, что страна оказалась не готова к новой вспышке коронавируса.

Число госпитализированных растёт каждый день, и во многих городах врачи предлагают пациентам самостоятельно договариваться с больницей для госпитализации. Коек не хватает, кислород становится дефицитом. И это даже не пик, — сказал собеседник RT.

Он добавил, что в такой ситуации естественным выглядит желание местных политиков договориться с Москвой о закупке вакцины.

Ранее NEWS.ru сообщал, что нардеп от партии «Слуга народа» Александр Качура заявил: Украина должна закупить «Спутник V», если он докажет свою эффективность. По его словам, главным приоритетом для государства и для каждого чиновника должны быть в первую очередь здоровье и жизнь украинцев, поэтому Киев не может не воспользоваться «возможностью, чтобы спасти даже одну человеческую жизнь».