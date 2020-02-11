https://static.news.ru/photo/69bed9bc-4d71-11ea-a8a8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Martin Moxter/imageBROKER.com/Global Look Press

Спикер парламента Сербии Майя Гойкович высказалась о ситуации с ограничениями, которые вводятся в отношении России.

По её словам, Белград никогда не применял и не будет применять санкции против российской стороны, передаёт «Интерфакс».

Как писал NEWS.ru, ранее экономист Максим Чирков, комментируя заявление экспертов немецкого Die Welt о пользе американских санкций для РФ отметил, что санкции США против России ускорили экономические процессы и действительно позволили увеличить экспорт сырой нефти в США.