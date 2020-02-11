Спикер парламента Сербии Майя Гойкович высказалась о ситуации с ограничениями, которые вводятся в отношении России.
По её словам, Белград никогда не применял и не будет применять санкции против российской стороны,
Как писал NEWS.ru, ранее экономист Максим Чирков, комментируя заявление экспертов немецкого Die Welt о пользе американских санкций для РФ отметил, что санкции США против России ускорили экономические процессы и действительно позволили увеличить экспорт сырой нефти в США.
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