Сенатор США выступил против ввода американских войск на Украину

Сенатор от Демократической партии США Крис Кунс высказался против идеи ввода американских войск на территорию Украины в случае эскалации ситуации, сообщает The Hill. По его словам, Вашингтон лишь пожертвует своими войсками. При этом он отметил, что Соединённые Штаты быстро ответят, если Россия вторгнется на Украину.

Президент Байден никоим образом не давал [президенту России] Владимиру Путину зелёный свет на вторжение или оккупацию Украины, и Джен Псаки сразу же ясно дала это понять. В беседах с Путиным напрямую и лично он ясно дал понять, что на любое пересечение Россией украинской границы будет дан массовый и быстрый ответ, — предупредил Кунс.

Сенатор, являющийся близким соратником Байдена, заявил, что Москва может в любой момент резко обострить ситуацию на юго-востоке Украины. Администрация президента США и союзники по НАТО должны продолжать оказывать «максимальную поддержку» Киеву, в том числе материальную.

20 января постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд сообщила, что США в случае эскалации ситуации вокруг Украины рассматривают против России в том числе военные меры. Она также упомянула о финансовой и консультационной поддержке, которую оказывает Вашингтон Украине.

Ранее Байден заявил, что в случае обострения ситуации вокруг Украины Вашингтон готов принять пакет с небывалыми ранее санкциями. Среди них отключение России от SWIFT, а также запрет российским банкам на операции с долларом.