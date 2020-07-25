Сенатор посоветовал Турчинову взять на «штурм Крыма» белый флаг

https://static.news.ru/photo/76ffe92e-cde4-11ea-a05d-fa163e074e61_660.jpg Сергей Цеков Фото: council.gov.ru

Заявление экс-секретаря Совета национальной безопасности Украины Александра Турчинова о готовности штурмовать Крым вызвало возмущение у сенатора от региона Сергея Цекова.

Если Турчинов думает штурмовать Крым, то советую ему сразу же для успокоения захватить с собой белый флаг. Если кто-то и в самом деле решит объявить войну России, то за этим им следует сразу сдаться, — цитирует сенатора РИА Новости.

Цеков добавил, что возникает большой вопрос о психическом состоянии и уравновешенности самого Турчинова, который тиражирует подобные бредовые и неадекватные заявления. Он также заявил, что такие украинские политики не в состоянии объективно оценивать нынешнюю международную ситуацию и не могут предложить положительную повестку для Украины.

Цеков отметил, что Турчинов и другие националисты считают врагом Украины Россию, тогда как с объективной точки зрения они сами являются врагами своей страны.

Как писал NEWS.ru, Турчинов готов лично участвовать в штурме Крыма, если такой приказ отдаст президент Украины Владимир Зеленский.