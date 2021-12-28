Косачев: Россия готова защищать своих граждан за рубежом в случае войны

Зампредседателя Совета Федерации Константин Косачев сообщил, что Россия не собирается инициировать военную операцию в отношении Украины. Тем не менее РФ оставляет за собой право на защиту своих граждан за рубежом в случае военной агрессии против них, заявил он в интервью «Интерфаксу».

Россия не вынашивает планов по собственной воле осуществлять военную операцию в отношении Украины. <...> Россия никогда ни на кого не нападала первой. Я думаю, что и в дальнейшем этого не произойдет, — сказал Косачев по поводу военной операции на Украине.

Он также отметил нагнетание ситуации вокруг Донбасса и провёл параллели с трагедией в Цхинвале. Он считает, что внешние силы подталкивают Украину к решению конфликта на юго-востоке страны военным путём.

Никоим образом не предрешая развитие событий, просто напомню этим провокаторам, что после того как произошла трагедия Цхинвала, в ноябре 2009 года в России были внесены серьёзные поправки в действующий федеральный закон «Об обороне». Десятая статья этого закона даёт возможность оперативно использовать Вооруженные силы РФ за рубежом, — добавил Косачев.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что Россия не планировала и не собирается осуществлять военное вторжение на Украину. По её словам, РФ по-прежнему выступает за выполнение Минских соглашений и мирное урегулирование конфликта на востоке Украины.

В последнее время Киев и страны Запада неоднократно заявляли о наращивании контингента российских войск у границы с Украиной и якобы намерении России провести силовую операцию на сопредельной территории. В Кремле все эти заявления отвергали. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Россия перемещает войска по своей территории и на своё усмотрение и это никому не должно угрожать.

Российский лидер Владимир Путин сообщал, что Россия не хочет эскалации конфликта в Донбассе и по этой причине с президентом США Джо Байденом было принято решение вести переговоры по вопросам стратегической стабильности. Москва пока видит положительную реакцию по этим идеям.