Косачев: Россия готова защищать своих граждан за рубежом в случае войны
Антон Соловьев
Антон Соловьев
10:52, 28 декабря 2021
Фото: MOD Russia/Global Look Press
Читайте нас в Google Новости
Зампредседателя Совета Федерации Константин Косачев сообщил, что Россия не собирается инициировать военную операцию в отношении Украины. Тем не менее РФ оставляет за собой право на защиту своих граждан за рубежом в случае военной агрессии против них, заявил он в интервью «Интерфаксу».
Россия не вынашивает планов по собственной воле осуществлять военную операцию в отношении Украины. <...> Россия никогда ни на кого не нападала первой. Я думаю, что и в дальнейшем этого не произойдет, — сказал Косачев по поводу военной операции на Украине.
Он также отметил нагнетание ситуации вокруг Донбасса и провёл параллели с трагедией в Цхинвале. Он считает, что внешние силы подталкивают Украину к решению конфликта на юго-востоке страны военным путём.
Никоим образом не предрешая развитие событий, просто напомню этим провокаторам, что после того как произошла трагедия Цхинвала, в ноябре 2009 года в России были внесены серьёзные поправки в действующий федеральный закон «Об обороне». Десятая статья этого закона даёт возможность оперативно использовать Вооруженные силы РФ за рубежом,— добавил Косачев.
Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что Россия не планировала и не собирается осуществлять военное вторжение на Украину. По её словам, РФ по-прежнему выступает за выполнение Минских соглашений и мирное урегулирование конфликта на востоке Украины.
В последнее время Киев и страны Запада неоднократно заявляли о наращивании контингента российских войск у границы с Украиной и якобы намерении России провести силовую операцию на сопредельной территории. В Кремле все эти заявления отвергали. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Россия перемещает войска по своей территории и на своё усмотрение и это никому не должно угрожать.
Российский лидер Владимир Путин сообщал, что Россия не хочет эскалации конфликта в Донбассе и по этой причине с президентом США Джо Байденом было принято решение вести переговоры по вопросам стратегической стабильности. Москва пока видит положительную реакцию по этим идеям.