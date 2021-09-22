Сенатор Джабаров пообещал США чувствительный ответ после новых санкций

Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров заявил, что Москва ответит на новые санкции Вашингтона. Для США будет чувствительным ответ России за ограничительные меры против её чиновников и общественных деятелей, отметил сенатор в беседе с РИА Новости.

Россия ответит на новые санкции США, ответ может быть асимметричным, но чувствительным для Вашингтона, — подчеркнул политик.

По его мнению, возможные санкции против гендиректора Первого канала Константина Эрнста и главного редактора МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргариты Симоньян, говорят о том, что «американские политики боятся правды, которую отражают российские СМИ».

Конгрессмены США испугались настроя своего президента Джо Байдена на налаживание отношений с Россией, считает Джабаров.

Ранее стало известно, что комитет по регламенту палаты представителей США одобрил законопроект о введении санкций против 35 россиян из списка, который опубликовали соратники оппозиционера Алексея Навального. Под санкции могут попасть, в частности, телеведущий Владимир Соловьёв, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, руководитель АП Андрей Вайно, его первый заместитель Сергей Кириенко.