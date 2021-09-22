Сенатор Джабаров пообещал США чувствительный ответ после новых санкций
Евгений Бугров
Евгений Бугров
00:32, 23 сентября 2021
Владимир ДжабаровФото: Federation Council of Russia/Flickr.com/Global Look Press
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Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров заявил, что Москва ответит на новые санкции Вашингтона. Для США будет чувствительным ответ России за ограничительные меры против её чиновников и общественных деятелей, отметил сенатор в беседе с РИА Новости.
Россия ответит на новые санкции США, ответ может быть асимметричным, но чувствительным для Вашингтона, — подчеркнул политик.
По его мнению, возможные санкции против гендиректора Первого канала Константина Эрнста и главного редактора МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргариты Симоньян, говорят о том, что «американские политики боятся правды, которую отражают российские СМИ».
Конгрессмены США испугались настроя своего президента Джо Байдена на налаживание отношений с Россией, считает Джабаров.
Ранее стало известно, что комитет по регламенту палаты представителей США одобрил законопроект о введении санкций против 35 россиян из списка, который опубликовали соратники оппозиционера Алексея Навального. Под санкции могут попасть, в частности, телеведущий Владимир Соловьёв, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, руководитель АП Андрей Вайно, его первый заместитель Сергей Кириенко.