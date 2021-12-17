Сенат США в январе проголосует по санкциям к «Северному потоку — 2»

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Сенаторы США проведут голосование по вопросу санкций против газопровода «Северный поток — 2» после Нового года. Оно пройдёт 14 января, сообщает газета Hill.

Сенат в следующем месяце проголосует по проекту республиканца из Техаса Теда Круза о введении санкций против «Северного потока — 2», — отмечает издание.

Hill назвала голосование частью сделки по утверждению 32 номинаций американского президента Джо Байдена на правительственные посты. Республиканец Тед Круз пообещал тормозить утверждение номинантов, если последует отказ от санкций против «Северного потока — 2». Для прохода документа необходима поддержка 60 сенаторов, отмечает издание.

Ранее стало известно, что Западу не стоит использовать «Северный поток — 2» как способ давления на Россию, заявил министр финансов Германии Кристиан Линднер. Берлин заинтересован в сотрудничестве с Москвой, а вопрос «Северного потока — 2» находится исключительно в правовом поле, пояснил чиновник.