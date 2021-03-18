Сенат Конгресса США утвердил Бёрнса на посту директора ЦРУ

https://static.news.ru/photo/acacaf5a-8822-11eb-8fbd-96000091f725_660.jpg Уильям Бёрнс Фото: Tom Williams - Pool Via Cnp/Keystone Press Agency/Global Look Press

Сенат Конгресса США утвердил бывшего посла Соединённых Штатов в России Уильяма Бёрнса на посту директора ЦРУ.

Бёрнс был послом в РФ с 2005 по 2008 год. В 2011–2014 годах он занимал пост первого заместителя госсекретаря США, а в последние годы являлся президентом Фонда Карнеги, сообщает ТАСС.

Ранее Бёрнс заявил, что главным глобальным противником Соединённых Штатов Америки является Китай. По его словам, КНР с её «хищническими властями» также является серьёзнейшим испытанием для Вашингтона.

По словам Бёрнса, конкуренция с Пекином станет для США одной из основных задач на ближайшие десятилетия. Дипломат отметил, что современный мир становится всё сложнее, где Белый дом сталкивается со знакомыми «угрозами» — от террористов и распространения ядерного оружия до «агрессивной России», провокаций Северной Кореи и «враждебного Ирана».

Как ранее передавал NEWS.ru, Уильям Бёрнс предупредил американское правительство, что Россию «нельзя недооценивать». Также Бёрнс в шутливой форме высказался, что своей седой головой обязан тому, что занимался Россией.