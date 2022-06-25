Сенат Канады разрешил конфисковывать и продавать российские активы Сенат Канады одобрил законопроект о конфискации и продаже замороженных российских активов

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Правительство Канады одобрило законопроект о конфискации и продаже замороженных российских активов, сообщает Reuters. По данным агентства, за проголосовали 56 сенаторов, а против инициативы выступили 16.

Отмечается, что законопроект является частью ранее изданного премьер-министром Джастином Трюдо 450-страничного проекта бюджета страны. Документ также включает запрет на покупку недвижимости иностранцами, который будет действовать два года, и изменения в налоговом, уголовном и миграционном кодексах Канады.

По данным Reuters, в проекте перечислено более десятка изменений в законах страны о подоходном налоге, которые финансовый комитет сената посчитал «высокотехническими» и «недоступными для понимания простым канадцам и налоговым экспертам».

Комитет также рекомендовал правительству проверить, как предложение о введении налога на роскошь повлияло на продажу дорогих автомобилей, самолетов и лодок. Отраслевые органы считают, что налог нанесет ущерб продажам и может привести к сокращению рабочих мест.

Ранее вице-премьер страны и по совместительству министр финансов Христя Фриланд заявила, что Канада обсуждала и координировала законопроект с международными партнерами, в частности с США. По словам Фриланд, Оттава считает важным расширять свои законодательные полномочия, что позволит, по ее мнению, найти средства для восстановления Украины.