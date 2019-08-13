https://static.news.ru/photo/7d13cd5e-bdc7-11e9-b0b2-fa163e074e61_660.jpg Экс-король Малайзии Мухаммад V Фото: rihanapetra/instagram.com

История взаимоотношений бывшего короля Малайзии Мухаммада V и «Мисс Москвы» Оксаны Воеводиной обрастает новыми подробностями. В СМИ просочилась информация, что близкие монарха подыскали ему новую жену.

Семья короля с самого начала была против Оксаны.Традиционно жениться на женщинах из их собственного общества. Оксана была неправильным выбором во всех смыслах этого слова, — рассказал информированный источник Daily Mail .

По сведениям издания, именно неодобрение семьи заставило Мухаммада отказаться от малазийского престола в начале 2019 года, через несколько месяцев после его тайной свадьбы с «Мисс Москва». В то же время сама Оксана Воеводина продолжает отрицать информацию о разводе. По словам её друзей, никаких документов о расторжении брака она не получала и по-прежнему не понимает причину охлаждения чувств экс-короля, передаёт « 360 ».

Ранее, как писал News.ru. победительница конкурса красоты «Мисс Москва — 2015» рассказала о болезни сына Леона, настигшей его после их возвращения из Малайзии. По её словам, малыш перенёс ушную инфекцию — отит. Болезнь протекала настолько тяжело, что приходилось вызывать скорую помощь. Из-за болезни сына Воеводина решила отменить запланированный ранее отдых в Испании, так как врач запретил Леону летать в течение 3-4 месяцев после выздоровления.