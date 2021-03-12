Семь стран приостановили вакцинацию AstraZeneca

https://static.news.ru/photo/8d2cc300-8326-11eb-a2b4-96000091f725_660.jpg Фото: Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

Страны, которые начали вакцинацию от коронавируса препаратом британско-шведской компании AstraZeneca, объявили о приостановке прививочной компании из-за сообщений о возникновении тромбов у пациентов после введения медикамента. Всего от вакцины временно отказались уже семь стран.

Сейчас препарат не используют шесть европейских стран (Дания, Норвегия, Исландия, Италия, Румыния и Болгария), а также Таиланд. Государства Европы ждут заключения Европейского агентства лекарственных средств (EMA) о безопасности вакцины.

При этом большинство стран продолжает использование вакцины, они пока не намерены отказываться от неё. Среди них Франция, Германия, Австрия, Нидерланды, Великобритания и Финляндия.

Мы не будем приостанавливать использование вакцины AstraZeneca, с ней не связаны крупные медицинские риски, — подчеркнул министр здравоохранения Франции Оливье Веран.

Британские власти сообщали, что после введения 11 млн доз вакцины не было получено данных об образовании тромбов. В Эстонии также продолжают прививочную кампанию, однако не рекомендуют использовать препарат от AstraZeneca для пациентов, у которых есть риск образования тромбов, передаёт ТАСС.

При этом Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует продолжить вакцинацию препаратом AstraZeneca, поскольку его польза превышает негативные данные. Компания — производитель вакцины также уверяет, что препарат безопасен. Её поддерживают в Европейском агентстве по лекарственным средствам (ЕМА): там заявили, что проводится рассмотрение всех случаев образования тромбов и других осложнений после введения вакцины. При этом число возникновения тромбов не превышает их число в популяции людей, не поставивших прививку: во всём Евросоюзе было зафиксировано 30 таких случаев на почти 5 млн получивших вакцину, писал NEWS.ru.