https://static.news.ru/photo/1680b918-5795-11ea-9f64-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wataru Kojo/Global Look Press

Семь граждан РФ с лайнера Diamond Princess прибыли во Владивосток. Медики поместят их под наблюдение из-за возможных контактов с больными коронавирусной инфекцией.

Все граждане доставлены в инфекционную больницу, где у них взяты анализы на наличие коронавируса, — сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе правительства региона.

В настоящее время все россияне чувствуют себя удовлетворительно, повышенной температуры ни у кого не выявлено. Всего с начала года медики обследовали на коронавирус 75 человек, прибывших в Приморье с признаками заболевания. Ни в одном случае инфекция не подтвердилась.

Коронавирус нового типа был выявлен у более чем 690 человек, находившихся на лайнере. Из всех заражённых на Diamond Princess 36 человек в настоящее время находятся в тяжёлом состоянии, писал NEWS.ru.