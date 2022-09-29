Семь человек пострадали при обстреле колонны с беженцами под Харьковом Минздрав ЛНР сообщил об обстреле колонны беженцев в Харьковской области, среди раненых есть дети

Фото: Евгения Смолянская/NEWS.ru

Стало известно о пострадавших в результате обстрела украинскими военными колонны беженцев в Харьковской области, сообщило Министерство здравоохранения Луганской народной республики. Уточняется, что всего были ранены семь человек, двое из них — дети, передает РИА Новости.

Всего семь человек, из них двое детей, — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что раненых эвакуировали в ЛНР.

Ранее представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что воздушно-космические силы России нанесли удар высокоточным оружием по производственным цехам бронетанкового завода под Харьковом. По его словам, на заводе было более 90 танков и другие боевые бронированные машины ВСУ. Конашенков добавил, что в результате массированного огневого удара по пунктам временной дислокации 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Двуречная, Кондрашовка и Петровка Харьковской области ликвидировано более 150 военнослужащих и 12 единиц бронетехники.

Также Конашенков сообщил, что российская авиация за сутки уничтожила до 100 иностранных наемников под Святогорском в ДНР. Кроме того, высокоточным ударом по пункту временной дислокации 406-й артиллерийской бригады ВСУ в районе города Очакова Николаевской области уничтожены до 50 боевиков, 10 единиц военной техники и более двух тысяч артиллерийских снарядов, добавил он.