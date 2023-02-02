Секретный анализ для всеобщего обозрения

Фото: Министерства обороны Украины

Суперконсервативная аналитическая корпорация RAND, известная еще советами Рональду Рейгану по противостоянию «империи зла», неожиданно обнародовала свой доклад, касающийся перспектив конфликта на Украине. Учитывая, что это сообщество чаще работает по прямому заказу американской администрации, новый доклад вполне мог быть отнесен к числу конфиденциальных документов. Но раз доклад публикуют, значит, это кому-то надо.

И действительно, главный вывод текста, изложенного аж на 25 страницах, сводится к утверждению, что дальнейшее затягивание конфликта явно не в интересах США. Нет, есть и положительные стороны спровоцированной вооруженной конфронтации. Тут и предпосылки к теоретическому ослаблению России, к ее отвлечению от активного вмешательства в дела других регионов. Союзники ослабили свою энергетическую зависимость от русских ресурсов и стали прилагать куда более заметные усилия для повышения своих военных бюджетов на радость американскому ВПК.

Но одновременно растет реальный риск перехода конфликта в глобальную ядерную стадию, к тому же непомерны аппетиты команды Зеленского, фактически шантажирующего Джо Байдена последствиями своего провала, скачут цены на сырье и продовольствие. А главное — новые украинские области по мере их перехода под контроль русских могут также проявить волю к воссоединению с Россией.

Как итог, безымянные авторы останавливаются на четырех шагах (такая вот дорожная карта), которые способны, дескать, подвести черту под затянувшимся конфликтом на Украине. Ради такой благой цели надо всего-то просветить Зеленского по поводу разумных пределов штатовской помощи, дабы с таким четким видением у него появились бы стимулы для начала переговоров. Запад должен гарантировать безопасность Украины в будущем, а заодно и ее нейтральный статус. Наконец, России надо дать возможность увидеть свет в конце санкционного туннеля.

Главный парадокс доклада заключается, видимо, в том, что окончание конфликта, а он должен завершиться широким политическим компромиссом, не исключает продолжение накачивания Киева натовскими вооружениями. Иначе как гарантировать безопасность тамошнего режима? Вне НАТО, но полностью в натовском стандарте.

Фото: IMAGO/Global Look Press Танк Leopard 2

Итак, доклад обнародовали явно для того, чтобы превратить его в базу очередных дискуссий вокруг Украины. Причем по обе стороны возникшей разделительной баррикады. Для Зеленского это явный сигнал о том, что увековечивать нынешний статус-кво на Украине Западу невыгодно. Поэтому надо либо искать компромисс за столом переговоров на основе реального взгляда на порядок вещей, либо решиться, наконец, на требуемое из Вашингтона наступление. Собственно, пан президент сам чувствует, что дело уже пахнет отнюдь не авиационным керосином для «Абрамсов». И отчаянно взывает к покровителям, заявляя, что в августе такие стратегические поставки танков, самолетов и ракет с большим радиусом действия могут и опоздать.

В самой Америке дополнительный козырь получают республиканцы, которые и так намерены серьезно осложнить положение спящего Джо, запретив исчерпание стратегических нефтяных резервов в коммерческих целях. А ведь именно этим занималась вашингтонская администрация, чтобы снизить цены на горючее в Штатах. Особенно накануне выборов в конгресс. При таком повороте инфляция может получить новый серьезный импульс. И украинский кейс для «одноэтажной Америки» окончательно отойдет на второй план. Тем более что начавший свою предвыборную кампанию Дональд Трамп грозится окончить конфликт на Украине за 24 часа.

Наконец, в некоторой степени доклад RAND содержит намеки и для нашей условной «партии мира». Недаром почти одновременно кормилица Майдана Виктория Нуланд допустила ослабление некоторых антироссийских санкций на стадии переговоров, но после вывода наших сил с «украинских территорий». Все это выглядит наивной разводкой. Особенно после откровений по поводу Минских соглашений.