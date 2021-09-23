Сегодня праздник у ребят: Евросоюз защитил польских геев

Для отмены критикующей однополые браки резолюции в воеводстве Светокшиске в среду собралось специальное заседание регионального сейма. Резолюция об отмене резолюции была принята 22 голосами за при трёх воздержавшихся. Ситуация для консерваторов (то есть приверженцев традиционной модели межполовых отношений) сложная — им хочется сохранить одновременно и лицо, и финансирование из бюджета ЕС. Резолюция, которая была принята еще в 2019 году, изначально подвергалась жесткой критике со стороны Евросоюза как дискриминационная.

Alex Bona/Keystone Press Agency/Global Look Press

В довольно уклончивом тексте нового документа говорится, что «Конституция Польши гарантирует родителям право на воспитание своих детей в том духе, какой родители считают правильным, а также предоставляет равные права и справедливое отношение всем гражданам».

Представители ЛГБТ-сообщества приветствовали, что власти пошли на попятную и услышали их голоса.

Сегодня великий день для Польши. Это огромный успех активистов и гражданского общества, — заявил правозащитник Барт Сташевский.

Радостную статью опубликовала и либеральная Gazeta Wyborcza . Ее радость вызвана не столько тем, что редакция радеет за права сексуальных меньшинств, сколько тем, что отмена резолюции означает поражение правящей партии «Право и справедливость» (Prawo i Sprawiedliwość, PiS). Либералы, которые сегодня в Польше сами находятся в меньшинстве, подчеркивают, что отмена резолюции стала «светлым днем в борьбе с дискриминацией».

Однако в действительности польских консерваторов «убедили» не протесты местных геев и лесбиянок, а жесткая позиция Евросоюза.

В 2019 году пять воеводств и несколько десятков местных органов власти Польши объявили свои территории «зонами, свободными от ЛГБТ». Эти решения носили сугубо декларативный характер и не имели никаких правовых последствий для местных геев и лесбиянок, однако в Брюсселе, тем не менее, сочли, что они нарушают права сексуальных меньшинств.

Alex Bona/Keystone Press Agency/Global Look Press

Под давлением из Брюсселя центральные власти в Варшаве были вынуждены призвать местных законодателей смягчить или отменить принятые ранее резолюции — призывы, которые были восприняты на местах без энтузиазма.

Более того, о своей поддержке антигейских настроений заявили даже многие члены правящей партии PiS. Они подчеркивают, что браком в Польше считается исключительно союз мужчины и женщины, и называли попытки легализовать однополые браки как атаки на традиционные семейные ценности.

Такие призывы глубоко противоречат культурному наследию и многовековой христианской традиции не только в воеводстве, но и в Польше и в целом в Европе, — говорилось в принятой в Светокшиске резолюции.

Это вынудило местных правозащитников апеллировать к наднациональным инстанциям ЕС, жалуясь не только на трудную судьбу однополых партнеров, но и на зажим либеральных политиков и общественности со стороны PiS. В результате те вынуждены убрать из резолюции 2019 года все негативные упоминания о ЛГБТ.

UsunÄliÅmy wszystkie zapisy dotyczÄ ce sprzeciwu wobec ideologii LGBTâ - zapowiada marszaÅek Witold KozÅowski. W poniedziaÅek na sesji sejmiku PiS zaprezentuje nowelizacjÄ tzw. uchwaÅy anty-LGBT. @gazeta_wyborcza @Wyborcza_Krakow @KPH_official @AtlasNienawisci — Angelika PitoÅ (@AngelikaPiton) September 22, 2021

Отношение к секс-меньшинствам в Польше в самом деле весьма нетерпимое, сказал NEWS.ru эксперт по Польше Вадим Волобуев.

​С одной стороны, польские секс-меньшинства открыто проводят «парады равенства». Всё-таки Польша — государство демократическое. С другой, поляки очень религиозный народ и моральное давление на геев там поэтому намного сильнее, чем, скажем, в России. Вадим Волобуев старший научный сотрудник Института славяноведения РАН старший научный сотрудник Института славяноведения РАН

По мнению эксперта, поляки отличаются большей нетерпимостью к вопросам семейных и гендерных отношений, чем все другие европейцы. Поэтому единственным «защитником» польских геев и лесбиянок от дискриминации остаётся Евросоюз, членом которого страна является.

В самой Польше нет сколь-либо влиятельной политической силы, в том числе в лице находящейся на либеральном фланге «Гражданской платформы», которая бы открыто выступала в поддержку ЛГБТ-сообществ. В Польше либерализм отлично уживается с католическими ценностями, к числу которых нетрадиционные отношения никак не относятся, — говорит Волобуев.

Перед лицом практически сложившегося в скреплённом католической традицией польском обществе консенсуса, Евросоюз был вынужден перейти от уговоров к откровенному шантажу. В Брюсселе объявили, что замораживают трансферт в размере 2,32 млрд евро на ликвидацию последствий пандемии в те воеводства, где будет продолжать вестись антигейская пропаганда.

Ожидается, что в следующий понедельник примеру Светокшистского воеводства последуют их коллеги из Кракова.

Однако представители секс-меньшинств далеко не самые дискриминированные жители Польши, ещё жёстче польское общество настроено в отношении абортов. По словам Волобуева, это единственная в Евросоюзе страна, где прерывание беременности запрещено по любым основаниям, даже медицинским.

Проблема абортов затрагивает гораздо большее число поляков, чем проблемы ЛГБТ. Такую жёсткую позицию поляки занимают не в последнюю очередь благодаря тому, что бывший папа римский Иоанн Павел II, сам поляк, был настроен резко против абортов, – напоминает славист.

Ранее в этом году Европарламент принял контррезолюцию, в которой вся территория ЕС (27 стран) была объявлена «зоной свободы для ЛГБТ-сообщества».