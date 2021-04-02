«Себя не защитим»: пользователи высмеяли намерение США поддержать Украину

Читатели британского таблоида Daily Mail активно отреагировали на материал о «непоколебимой» поддержке Украины со стороны США. В комментариях пользователи весьма критично оценили намерение американского президента Джо Байдена помогать Киеву противостоять российской «агрессии».
В большинстве комментариев пользователи
Путин — самый могущественный человек на планете, Китай — самая могущественная страна. А Байден... просто Байден, — пишет пользователь AnAngloSaxonView.
Да мы собственную границу защитить не можем. Как нам печься о чужой? — задаёт риторический вопрос некто под ником Nutritionf45.
Байдену даже на трапе борта номер один тяжело устоять, а вы говорите — против России, — замечает Johnny 229.
Телефонный разговор лидеров США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского состоялся в пятницу, 2 апреля. В ходе беседы американский руководитель пообещал продолжать поддерживать Киев «перед лицом российской агрессии в Донбассе и Крыму». Об этом писал NEWS.ru.