СБ ООН осудил военный мятеж в Мали

Члены Совета Безопасности Организации Объединённых Наций (СБ ООН) призвали организаторов военного мятежа в Мали немедленно освободить всех задержанных должностных лиц.
Члены Совета Безопасности выразили глубокую обеспокоенность недавними событиями в Мали. Они решительно осудили мятеж, который произошёл в Кати 18 августа 2020 года и который привёл к аресту президента республики, премьер-министра и нескольких членов правительства некоторыми мятежниками, — говорится в заявлении Совбеза.
Кроме того, орган призвал «мятежников без промедления вернуться в свои казармы».
Мятеж в Мали начался накануне. Президент и премьер-министр страны были арестованы. Позже глава государства подал в отставку и распустил правительство. Военные требуют всеобщих выборов и собираются ввести комендантский час.
Евросоюз и ООН осудили действия мятежников. Генсек ООН Антониу Гутерриш считает, что лидер Мали должен быть немедленно освобождён.
NEWS.ru писал, что устроившие мятеж в Мали объявили о создании Национального комитета спасения народа. Военные заявили о необходимости «политического перехода», которые должен привести к выборам. Мятежники подчеркнули, что будут следовать всем необходимым международным соглашениям.
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