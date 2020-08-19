СБ ООН осудил военный мятеж в Мали

https://static.news.ru/photo/042a89c0-4218-11ea-a8f6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bruno Rocha/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Члены Совета Безопасности Организации Объединённых Наций (СБ ООН) призвали организаторов военного мятежа в Мали немедленно освободить всех задержанных должностных лиц.

Члены Совета Безопасности выразили глубокую обеспокоенность недавними событиями в Мали. Они решительно осудили мятеж, который произошёл в Кати 18 августа 2020 года и который привёл к аресту президента республики, премьер-министра и нескольких членов правительства некоторыми мятежниками, — говорится в заявлении Совбеза.

Кроме того, орган призвал «мятежников без промедления вернуться в свои казармы».

Мятеж в Мали начался накануне. Президент и премьер-министр страны были арестованы. Позже глава государства подал в отставку и распустил правительство. Военные требуют всеобщих выборов и собираются ввести комендантский час.

Евросоюз и ООН осудили действия мятежников. Генсек ООН Антониу Гутерриш считает, что лидер Мали должен быть немедленно освобождён.

NEWS.ru писал, что устроившие мятеж в Мали объявили о создании Национального комитета спасения народа. Военные заявили о необходимости «политического перехода», которые должен привести к выборам. Мятежники подчеркнули, что будут следовать всем необходимым международным соглашениям.