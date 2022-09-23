Сатановский предрёк ослабление сотрудничества между Россией и Арменией

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Евгений Сатановский

Политолог Евгений Сатановский заявил, что между Москвой и Ереваном выстроено плотное сотрудничество, однако со временем оно будет ослабевать. Властей Армении не волнует карабахская проблема и судьба закавказской республики, отметил он на ежегодном фестивале Библиотеки иностранный литературы «Гуманитариум» в Москве.

Дружбы между государствами нет, не было и не будет. Но сотрудничество есть — между Россией и Арменией, между Россией и Турцией. Сотрудничество между Москвой и Ереваном плотное. Но, по моему мнению, оно будет ослабевать. Действующему президенту Армении (Ваагну Хачатуряну) не интересен ни Карабах, ни судьба его страны в целом. Ничего не могу сделать — это правда. При этом он избран армянским обществом, — подчеркнул Сатановский.

Он считает, что армянам не надо недооценивать заслугу властей России в вопросе урегулирования в Карабахе. По мнению Сатановского, присутствие Армении в Карабахе обеспечено благодаря министру обороны России Сергею Шойгу, а его могло и не быть.

И, вообще, большой вопрос, что было бы с Арменией, — уверен эксперт.

Ранее стало известно, что премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что признание Азербайджаном территориальной целостности Армении позволит подписать мирное соглашение между двумя республиками. По его словам, Азербайджан должен признать 29,8 тысячи километров «международно признанной» армянской территории.