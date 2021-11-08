Саркисян оценил работу российских миротворцев в Карабахе

Российская армия десятилетия, столетия находится на территории региона, её присутствие крайне важно. Об этом заявил президент Армении Армен Саркисян в интервью главному редактору «АиФ» Игорю Черняку, комментируя пребывание российского миротворческого контингента в Карабахе. По его словам, российские военнослужащие должны «навсегда» сохранить своё присутствие в регионе.

То, что делают миротворцы, имеет огромное значение и для региональной политики, и для возможных переговоров о статусе Карабаха, о будущем этого региона, о том, чтобы завтра не было войны. Наверное, мне нужно использовать этот случай и через вас сказать спасибо — это всё-таки солдаты, — сказал Саркисян.

Он также выразил благодарность руководству России во главе с президентом Владимиром Путиным в принятии этого непростого, по его мнению, решения.

Ранее в аппарате Совета безопасности Армении заявили о заинтересованности продления срока пребывания миротворцев России до окончательного решения вопроса статуса Карабаха. По словам источника, на регулярной основе ведутся обсуждения всего круга вопросов, касающихся региона, со своим стратегическим союзником — Российской Федерацией.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.