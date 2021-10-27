Саркисян написал письмо Путину о картах с азербайджано-армянской границей

Президент Армении Армен Саркисян считает, что установление границы между его страной и Азербайджаном необходимо в соответствии со старыми советскими картами, поэтому решить данный вопрос без участия России невозможно. Свои мысли по этому поводу он сообщил в письме президенту России Владимиру Путину. Об этом он рассказал в своём интервью РБК.

Президент подчеркнул, что «с первого дня» после войны в Карабахе имеются сложности с установлением границы между Азербайджаном и Арменией. Он обвинил Баку в использовании виртуальных карт вместо советских.

Тогда я тоже написал Владимиру Владимировичу Путину письмо, в этом письме высказал мысль, что именно советские карты хранят возможное решение проблемы. А то там в разных местах стороны, в первую очередь азербайджанская сторона, используют какие-то карты от Google, от чего-то ещё, — сказал Саркисян.

По его словам, любой обладающий навыками программирования человек может «нарисовать» границу в любом месте.

В общем, это виртуальные карты. А реальные карты, — всё-таки у нас же есть история, всё-таки общая история и в Российской империи, в Советском Союзе, — отметил Саркисян.

Он подчеркнул, что трудности при определении границы возникали, в частности, с деревнями, расположенными на границе, а также с территориями, принадлежащими компаниям.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что урегулировать ситуацию на армяно-азербайджанской границе без участия России нельзя, потому что карты с границами находятся в российском Генштабе. По его словам, нужно создать условия для долгосрочного урегулирования кризиса и это возможно, если Армения и Азербайджан примут достигнутые с участием России договорённости как долгосрочные и оценят преимущества мира. Одним из таких преимуществ Путин назвал экономическое развитие.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта Армении и Азербайджана и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.