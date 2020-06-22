Санкции США не изменят позицию Берлина по газопроводу — посол в РФ

https://static.news.ru/photo/3a02ad9c-b460-11ea-a149-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Берлин выступает против санкций США в отношении «Северного потока — 2», позиция ФРГ по строительству газопровода останется неизменной, заявил посол Германии в России Геза Андреас фон Гайр.

Новые планы американцев ничего не меняют в позиции правительства Германии по «Северному потоку — 2». Произойдут ли дальнейшие задержки в строительстве, будут решать участвующие в проекте фирмы, — сказал посол в интервью NEWS.ru.

Он добавил, что власти ФРГ обсуждают вопрос введения американских санкций в отношении «Северного потока — 2» с партнёрами в ЕС. Также ведётся интенсивный диалог с ответственными представителями США.

Мы, немцы и европейцы, вполне можем сами решать, как нам лучше всего обеспечить нашу энергетическую безопасность и как нам диверсифицировать своё энергоснабжение. Американский законопроект, на который вы намекаете, предполагает всё более активное вмешательство в наши суверенные решения, причём посредством экстратерриториальных санкций. Мы решительно выступаем против этого, — подчеркнул фон Гайр.

Как ранее писал NEWS.ru, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что инициатива США ввести очередные санкции в отношении газопровода «Северный поток — 2» «очень красноречиво» подтверждает, что США ведут себя как недобросовестный конкурент.

Полностью интервью посла Германии в России будет опубликовано на сайте NEWS.ru.