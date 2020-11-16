Санду побеждает на выборах в Молдавии по голосам внутри страны

https://static.news.ru/photo/01c879c2-27db-11eb-bc18-fa163e074e61_660.jpg Майя Санду Фото: Katerina Sulova/Global Look Press

Бывший премьер-министр Молдавии, глава партии «Действие и солидарность» Майя Санду побеждает во втором туре выборов президента после подсчёта почти 100% голосов внутри страны, сообщает ЦИК республики.

Санду набирает 56,28% голосов жителей Молдавии внутри страны, её визави Игорь Додон показывает результат в 43,72%.

В Молдавии подсчитано 98,69% голосов, однако подсчёт за границей продолжается. В частности, голоса считают в США и в Канаде, передаёт «Москва 24».

Как сообщал NEWS.ru, Майя Санду уже принимает поздравления с победой на выборах президента Молдавии. В частности, главу партии «Действие и солидарность» поздравили председатель Нашей партии Ренато Усатый и лидер партии «Платформа „Достоинство и правда“» Андрей Нэстасе.

Перед этим Санду стала резко увеличивать отрыв от Додона в ходе второго тура выборов, в котором участвовали уже только два этих кандидата. Аналитики прочат Молдавии большой разворот в сторону ЕС с победой Санду, тогда как пророссийский Игорь Додон удерживал бы республику в орбите влияния России.