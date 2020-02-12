https://static.news.ru/photo/64623f20-4e13-11ea-878f-fa163e074e61_660.jpg Джефф Безос Фото: Javier Rojas/ Keystone Press Agency/Global Look Press

Самый богатый человек в мире Джефф Безос, основатель компании Amazon, купил самое дорогое поместье в Беверли-Хиллз. Оно обошлось ему в $165 млн.

Раньше ни один объект в Лос-Анджелесе не был продан за столь рекордную сумму. Площадь поместья — 3,6 га, на участке есть теннисный корт, поле для игры в гольф, сады и дома, пишет Wall Street Journal.

Ранее поместье принадлежало местному магнату Дэвиду Геффену. Первым его владельцем был один из президентов компании Warner Bros Джек Уорнер.

Сейчас состояние Безоса оценивается в $132 млрд.

Ранее NEWS.ru сообщал, что богатейший человек мира, основатель компании Amazon Джефф Безос обратился в Высший суд округа Лос-Анджелес с просьбой отклонить иск, который к нему подал Майкл Санчес.