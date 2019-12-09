https://static.news.ru/photo/56b275ac-1a01-11ea-8e17-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look/Global Look Press

Ежегодная церемония зажжения самой большой в мире праздничной ёлки состоялась в коммуне Губбио (регион Умбрия, Центральная Италия). Высота дерева составляет 750 м, а ширина — 450 м.

Оно представляет собой световую инсталляцию на склоне горы Инджино. Ёлку украшают почти 700 неоновых огней, сообщает « Российская газета ».

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Главном управлении МЧС России по Москве поделились рекомендациями, как правильно украсить новогоднюю ёлку и предотвратить её возгорание. Главное правило — не украшать ёлку легковоспламеняющимися игрушками, свечами, ватой и бумагой.