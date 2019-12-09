Ежегодная церемония зажжения самой большой в мире праздничной ёлки состоялась в коммуне Губбио (регион Умбрия, Центральная Италия). Высота дерева составляет 750 м, а ширина — 450 м.
Оно представляет собой световую
Ранее NEWS.ru сообщал, что в Главном управлении МЧС России по Москве поделились рекомендациями, как правильно украсить новогоднюю ёлку и предотвратить её возгорание. Главное правило — не украшать ёлку легковоспламеняющимися игрушками, свечами, ватой и бумагой.
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