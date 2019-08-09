Самую милую коалу Австралии выбрали на общенациональном конкурсе. В голосовании, которое проводил государственный портал, участвовало более миллиона австралийцев. Победителем стала восьмимесячная коала Таллоу.
Конкурс проходил в течение двух месяцев. Из нескольких сотен фотографий коал, которые были присланы за это время, в четвертьфинал прошли лишь 70 претендентов, а в финал — 13.
Финальное голосование продолжалось ровно 24 часа. За сутки в нём успели принять участие более 1 млн человек, и абсолютным лидером стала Таллоу из национального парка Голд Коста, — сказал менеджер по туризму портала Глоба Ник Хендерсон.