https://static.news.ru/photo/694a43c6-ba83-11e9-a6fe-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Самую милую коалу Австралии выбрали на общенациональном конкурсе. В голосовании, которое проводил государственный портал, участвовало более миллиона австралийцев. Победителем стала восьмимесячная коала Таллоу.

Конкурс проходил в течение двух месяцев. Из нескольких сотен фотографий коал, которые были присланы за это время, в четвертьфинал прошли лишь 70 претендентов, а в финал — 13.

Финальное голосование продолжалось ровно 24 часа. За сутки в нём успели принять участие более 1 млн человек, и абсолютным лидером стала Таллоу из национального парка Голд Коста, — сказал менеджер по туризму портала Глоба Ник Хендерсон.

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