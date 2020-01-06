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Начальник департамента реагирования на чрезвычайные происшествия Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резаифар сообщил, что бортовые самописцы разбившегося в Тегеране самолёта Boeing 737 будут расшифровываться в Иране.

Чёрные ящики у нас, и действующие законы устанавливают правила, где и как их нужно расшифровывать. Прямо говорится, что эта работа проводится уполномоченной государственной лабораторией. Это будет сделано в Иране, — цитирует агентство ISNA Резаифара.

Как писал NEWS.ru, ранее глава Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде заявил, что бортовые самописцы самолёта «Международных авиалиний Украины» Boeing 737-800 не передадут производителю для исследований. По его словам, власти самостоятельно выберут страну, которая проведёт расшифровку самописцев, и причину катастрофы озвучат, когда эксперты проведут анализ данных.

Boeing 737 «Международных авиалиний Украины», следовавший из Тегерана в Киев, разбился рано утром 8 января вскоре после вылета из аэропорта Тегерана. На борту самолёта было 176 человек, все они погибли.