https://static.news.ru/photo/808249ea-60b3-11ea-81fc-fa163e074e61_660.jpg Фото: UAC/Global Look Press

Два противолодочных самолёта Ту-142 Северного флота выполнили полёт над Атлантикой и Норвежским морем. Он был совершён в преддверии учений НАТО, которые начнутся 9 марта в Норвегии.

Два экипажа дальних противолодочных самолётов Ту-142 Северного флота отработали полётные задания над водами Иберийской Атлантики, — цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы флота.

Военные заявили, что полёты были выполнены в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства и над нейтральными водами. Их продолжительность составила более 15 часов с дозаправкой в южной части Норвежского моря.

NEWS.ru сообщал ранее, что Москва обеспокоена подготовкой НАТО к проведению учений по антироссийскому сценарию с отработкой наступательных операций. Об этом заявил глава Генштаба Вооружённых сил РФ Валерий Герасимов.