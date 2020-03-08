Два противолодочных самолёта Ту-142 Северного флота выполнили полёт над Атлантикой и Норвежским морем. Он был совершён в преддверии учений НАТО, которые начнутся 9 марта в Норвегии.
Два экипажа дальних противолодочных самолётов Ту-142 Северного флота отработали полётные задания над водами Иберийской Атлантики, — цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы флота.
Военные заявили, что полёты были выполнены в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства и над нейтральными водами. Их продолжительность составила более 15 часов с дозаправкой в южной части Норвежского моря.
NEWS.ru сообщал ранее, что Москва обеспокоена подготовкой НАТО к проведению учений по антироссийскому сценарию с отработкой наступательных операций. Об этом заявил глава Генштаба Вооружённых сил РФ Валерий Герасимов.