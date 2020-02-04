Первый самолёт воздушно-космических сил Российской Федерации (ВКС) вылетел с 82 россиянами из Ухани в Россию.
Борт был отправлен в Китай днём 4 февраля 2020 года. На нём находились военные медики и вирусологи Минобороны РФ. Они взяли с собой средства диагностики, индивидуальной защиты и медицинские препараты.
О планах по эвакуации российских граждан сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Силы ВКС должны доставить на территорию России 133 человека.
Как ранее писал NEWS.ru, Роспотребнадзор планирует усилить контроль на внутренних авиарейсах из-за вспышки коронавируса.
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