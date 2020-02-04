https://static.news.ru/photo/bf20dcd2-477e-11ea-b54e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Первый самолёт воздушно-космических сил Российской Федерации (ВКС) вылетел с 82 россиянами из Ухани в Россию.

Борт был отправлен в Китай днём 4 февраля 2020 года. На нём находились военные медики и вирусологи Минобороны РФ. Они взяли с собой средства диагностики, индивидуальной защиты и медицинские препараты.

О планах по эвакуации российских граждан сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Силы ВКС должны доставить на территорию России 133 человека.

Как ранее писал NEWS.ru, Роспотребнадзор планирует усилить контроль на внутренних авиарейсах из-за вспышки коронавируса.