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Самолёт с сотрудниками Минздрава разбился в Боливии

08:34, 10 октября 2021
Самолёт с сотрудниками Минздрава разбился в Боливии Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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В Боливии потерпел крушение самолёт ВВС страны. В результате погибли шесть человек — два пилота и четверо сотрудников Минздрава. Об этом сообщил в Twitter президент страны Луис Арсе.

Глава государства выразил соболезнования семьям погибших и поручил соответствующим инстанциям выяснить причины и обстоятельства катастрофы.

Крушение произошло в департаменте Пандо. Самолёт вылетел из города Риберальта и направлялся в город Кобиха. Он должен был доставить туда специалистов Минздрава Боливии и подведомственного Национального института лабораторий здравоохранения. Они занимались исследованиями, направленными на борьбу с заболеваниями денге и чикунгунья.

Ранее сообщалось, что на Филиппинах разбился военный самолёт С-130. Катастрофа произошла при попытке приземления. В штабе вооружённых сил страны уточнили, что самолёт не попал на ВПП. В результате крушения погибли по меньшей мере 17 человек и ещё 40 пострадали. Всего на борту находились 92 человека.

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