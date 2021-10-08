Самолёт с сотрудниками Минздрава разбился в Боливии

В Боливии потерпел крушение самолёт ВВС страны. В результате погибли шесть человек — два пилота и четверо сотрудников Минздрава. Об этом сообщил в Twitter президент страны Луис Арсе.

Глава государства выразил соболезнования семьям погибших и поручил соответствующим инстанциям выяснить причины и обстоятельства катастрофы.

Крушение произошло в департаменте Пандо. Самолёт вылетел из города Риберальта и направлялся в город Кобиха. Он должен был доставить туда специалистов Минздрава Боливии и подведомственного Национального института лабораторий здравоохранения. Они занимались исследованиями, направленными на борьбу с заболеваниями денге и чикунгунья.

Ранее сообщалось, что на Филиппинах разбился военный самолёт С-130. Катастрофа произошла при попытке приземления. В штабе вооружённых сил страны уточнили, что самолёт не попал на ВПП. В результате крушения погибли по меньшей мере 17 человек и ещё 40 пострадали. Всего на борту находились 92 человека.