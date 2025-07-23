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23 июля 2025 в 18:04

Самолет-разведчик из США заметили на западных рубежах России

Newsweek: самолет-разведчик RC-135V из США облетел западные рубежи России

Самолет-разведчик RC-135V Самолет-разведчик RC-135V Фото: Shutterstock/FOTODOM

Американский самолет-разведчик RC-135V выполнил полет вблизи ряда ключевых военных объектов России на ее северо-западных рубежах, пишет Newsweek. Этот маневр произошел на фоне заметного усиления активности НАТО в регионе, где несколько дней назад аналогичный маршрут уже проделал британский борт.

По данным систем отслеживания воздушного движения, самолет-разведчик ВВС США проследовал вдоль северного фланга Североатлантического альянса, приближаясь к стратегически важным базам на северо-западе России. Автор статьи отметил, что это стало очередным подтверждением серии сближений самолетов НАТО с российским воздушным пространством.

Согласно информации от платформы FlightRadar24, борт RC-135V Rivet Joint ВВС США вылетел со своей базы в Восточной Англии во вторник и провел в воздухе около 12 часов. Сначала воздушное судно направилось на север, пересекло воздушное пространство Норвегии, а затем приблизилось к территории Мурманской области России.

Ранее американский разведывательный самолет Boeing RC-135V Rivet Joint с позывным JAKE17 заметили в районе Калининградской области.

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