Японская Tokyo Skytree, считающаяся самой высокой телебашней в мире (634 м), временно закрыта для посетителей в связи с коронавирусом.
Возобновление её работы в качестве туристического объекта будет зависеть от ситуации с распространением заболевания,
В настоящее время в Японии по решению властей закрыты все государственные музеи и театры. Их работа приостановлена до 20 марта.
Ранее NEWS.ru писал, что, согласно прогнозам японских учёных, распространение коронавируса может продлиться до полугода. Специалисты
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