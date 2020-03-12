https://static.news.ru/photo/8918af28-64f4-11ea-8ffe-fa163e074e61_660.jpg Фото: www.imago-images.de/Global Look Press

Японская Tokyo Skytree, считающаяся самой высокой телебашней в мире (634 м), временно закрыта для посетителей в связи с коронавирусом.

Возобновление её работы в качестве туристического объекта будет зависеть от ситуации с распространением заболевания, сообщает ТАСС со ссылкой на управляющую компанию.

В настоящее время в Японии по решению властей закрыты все государственные музеи и театры. Их работа приостановлена до 20 марта.