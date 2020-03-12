Фото: www.imago-images.de/Global Look Press

Японская Tokyo Skytree, считающаяся самой высокой телебашней в мире (634 м), временно закрыта для посетителей в связи с коронавирусом.

Возобновление её работы в качестве туристического объекта будет зависеть от ситуации с распространением заболевания, сообщает ТАСС со ссылкой на управляющую компанию.

В настоящее время в Японии по решению властей закрыты все государственные музеи и театры. Их работа приостановлена до 20 марта.

Ранее NEWS.ru писал, что, согласно прогнозам японских учёных, распространение коронавируса может продлиться до полугода. Специалисты пояснили, что с наступлением тепла коронавирус, в отличие от гриппа, не исчезает, поэтому число заражённых продолжит расти.

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