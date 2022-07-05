Сайт IKEA перестал работать после начала финальной распродажи

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Сайт IKEA перестал работать после начала финальной распродажи перед окончательным уходом с российского рынка. При попытке оформить заказ на официальной странице компании появляется сообщение с ошибкой. Отмечается, что это происходит из-за большого наплыва посетителей, желающих приобрести товары шведского мебельного ритейлера.

К сожалению, в настоящий момент могут возникать технические сложности с оформлением и отслеживанием статуса заказов. Мы постараемся починить всё как можно быстрее, — сказано в сообщении.

В компании отметили, что будут продавать товары до тех пор, пока они есть в наличии. Доставка возможна только в городах, где есть магазины IKEA: Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Ростов-на-Дону, Самара, а также Уфа.

IKEA ранее назвала недостоверной информацию о продаже товаров оптовым перекупщикам через раздел сайта «IKEA для бизнеса». Информация о том, что более половины ассортимента товаров для обустройства дома достанется не сотрудникам, а оптовым перекупщикам, появилась в ряде СМИ и Telegram-каналов. Сообщалось, что для этого им надо сделать заказ через раздел «IKEA для бизнеса». Чтобы зарегистрироваться в разделе, нужно иметь ИП или зарегистрированное ООО.