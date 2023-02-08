Сачок для «Леопардов» Пара «Леопардов» украсили бы наши музеи военной техники

Фото: Axel Heimken/dpa/Global Look Press

Несколько основных боевых танков Leopard 1 стоят на территории завода Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft (FFG)

Английская разведка МI6 в чем-то уникальна. Нет ничего удивительного в том, что она постоянно передает своим украинским подопечным информацию о планах российского военного и политического руководства. Все понимают, что вся Незалежная давно находится под внешним управлением. А британские спецслужбы используют свою осведомленность, достоверность которой невозможно проверить, для манипулирования обитателями правительственной Банковой улицы.

Но самое удивительное в этой информационной цепочке заключается в том, что руководящие советы разведки Его величества тут же стекаются в украинские паблики, становясь чем-то вроде сообщений информагентств.

Вот и на этот раз со ссылкой на безномерных агентов МI6 украинцам и всему остальному миру сообщили, что, дескать, в России готовят специальные команды не то по отлову, не то по пленению западных новейших танков, которые вот-вот поступят на вооружение украинской армии из арсеналов сразу многих стран НАТО. Как мы помним, речь пока идет в основном о поставках немецких «Леопардов».

«Леопарды» существуют в нескольких модификациях. И неизвестно, какие их типы попадут на Украину и в каком состоянии будут машины, многие из которых годами находились на складской консервации. Но утечка из тайных информационных «папок» англичан изначально направлена на создание особой атмосферы вокруг еще даже не прибывших танков. Мол, недаром же американцы очень опасались того, как бы тайны передовой западной танковой технологии не попали в руки жадных до западных секретов россиян. Они уже и спецподразделения для захвата техники готовят.

Понятно, что натовские танки самые лучшие, самые убойные, самые быстрые. И далее по списку всевозможных достоинств. А потому в Кремле, дескать, спят и видят, как к таким технологическим тайнам приобщиться. Ох, недаром в натовских столицах уже шли разговоры о том, что в случае поражения «Леопардов», а то и «Абрамсов», нужно разработать механизм их мгновенного уничтожения. Неизвестно, правда, с украинским экипажем или танкистам все-таки дадут время унести целые ноги.

Фото: US Army

Собственно, уже эта утечка дает представление о том, какая игра с помощью таких вбросов ведется со ссылкой на данные МI6. С одной стороны, нагнетаются ажиотажные настроения вокруг поступления чудо-оружия, которое войдет в русскую оборону. как нож в масло. Вот на той стороне фронта уже их опасаются. Тут уж все наши Т-90 и Т-14 «Армата» не в счет.

С другой, можно найти благовидный предлог для того, чтобы не спешить с такими поставками или ограничиться символическими поступлениями не самых последних модификаций «Леопардов». Вон транспортный канадский самолет привез в своем брюхе только один «Леопард». И то неизвестно. для участия в боях или для того, чтобы Германия не чувствовала себя одиноко, расконсервируя свои танки.

Да и возможные в будущем танковые бои — это не разновидности популярной компьютерной игры. Никто с «сачком» или сетью за танками бегать не будет. Танк — привилегированная цель любой артиллерии. Задача — его уничтожить, лишить боеспособности. А все остальное — вторично. Притом что, конечно, пара «Леопардов» украсили бы наши музеи военной техники.