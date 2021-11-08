Бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили вывезли из тюрьмы на вертолёте, который отправился в неизвестном направлении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на мать политика Гиули Аласанию.

Они (руководство тюрьмы. — NEWS.ru) проигнорировали все, выкрали моего сына у нас перед глазами и куда-то забрали, — цитирует её агентство.

Личный врач Саакашвили Николоз Кипшидзе рассказал, что консилиум медиков решил порекомендовать Минюсту Грузии незамедлительно перевезти политика в медучреждение. Решение было принято после обсуждения результатов анализа Саакашвили, показавших ухудшение здоровья.

По сведениям грузинской телекомпании «Пирвели», экс-президента перевозят в Горийский военный госпиталь в соответствии с рекомендациями врачей.

Саакашвили арестовали 1 октября после того, как он пересёк грузинскую границу. На родине против него возбуждено несколько уголовных дел. В Тбилиси политика неоднократно предупреждали о том, что он будет задержан сразу после въезда на территорию страны. Саакашвили отрицает обвинения и считает себя политзаключённым. После ареста он объявил голодовку.

Мать Саакашвили обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой помочь в экстрадиции её сына. По её словам, это необходимо для того, чтобы он мог получить «соответствующее лечение, соответствующую заботу и смог как-то выжить».

Власти Грузии категорически исключили передачу политика украинской стороне. Премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили заявил, что правительству придётся уйти в отставку, если это произойдёт.

Украинская девушка Саакашвили Елизавета Ясько, в свою очередь, попросила грузинские власти перевести экс-президента страны в частную клинику с соответствующими условиями.