Саакашвили выразил свою поддержку «борьбе казахского народа за свободу»

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, который сейчас отбывает срок в одиночной камере тюрьмы для экс-чиновников в городе Рустави высказал своё приветствие «борьбе казахского народа за свободу». Заявление бывшего главы государства появилось на его странице в Facebook практически сразу после информации о первых столкновениях в Алма-Ате.

Это наглядный пример того, что какие бы репрессии ни создавал режим, сколько бы людей не арестовывал, сколько спецназа направлял, главная власть лежит в свободолюбивом народе. Люди не потерпят коррупции, социальной несправедливости и неформального управления, — заявил грузинский политик.

Этим заключённый экс-президент провёл параллель с «неформальным правлением» в Грузии «российского олигарха» Бидзины Иванишвили, которому он грозил революцией.

В той же публикации Саакашвили сообщил о том, что в прошлом году у нему в киевский дом приехали казахстанские оппозиционеры.

Я убедился, что казахское общество готово для больших перемен, свидетелями которых мы сейчас являемся, — отметил Михаил Саакашвили.

Однако он также подчеркнул, что бывший президент республики Нурсултан Назарбаев «сделал для Казахстана намного больше, чем Иванишвили для Грузии», но «это не дает ему право считать страну личной вотчиной и неформально ею управлять, утопая в роскоши».

Ранее пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов заявил, что Казахстан в обращении о помощи назвал происходящее в стране вторжениембандформирований, подготовленных за рубежом. В организации рассмотрели обращение Казахстана и приняли решение ввести войска в республику.