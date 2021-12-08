Саакашвили сообщил о невозможности присутствовать на суде из-за здоровья

Состояние здоровья не позволит экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили присутствовать на судебном заседании. Оно пройдёт в четверг, 9 декабря. Городской суд Тбилиси должен рассмотреть дело о незаконном пересечении границы. О своём самочувствии политик написал на странице в социальной сети Facebook.

Из-за состояния здоровья завтра я не буду присутствовать на судебном процессе. Единственное, из-за чего я обязательно хотел прийти в суд, это поддержка тех людей, которые несколько месяцев угнетаются из-за меня. Эти люди должны быть немедленно освобождены, — сообщил Саакашвили.

Первое заседание Тбилисского горсуда по делу о незаконном пересечении Саакашвили государственной границы Грузии прошло 16 ноября. Тогда политик также отсутствовал на заседании.

Саакашвили арестовали 1 октября, сразу после того, как он пересёк грузинскую границу. На родине против политика возбуждён ряд уголовных дел. В Тбилиси неоднократно предупреждали экс-президента о том, что его арестуют сразу после приезда в страну. Саакашвили отрицает обвинения и считает себя политзаключённым.

В настоящее время Михаил Саакашвили находится в военном госпитале города Гори, он проходит там лечение после 50-дневной голодовки в тюрьме.

Ранее экс-президент Грузии заявил о том, что он прекращает медицинское лечение в знак протеста. Причиной стало ужесточение правил приёма посетителей со стороны руководства госпиталя, в котором сейчас находится политик.