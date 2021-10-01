Саакашвили рассказал, что у него появилась новая жена

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили сообщил о том, что у него появилась новая жена. Это украинский депутат Елизавета Ясько. Своё заявление политик сделал в обращении на старнице в социальной сети Facebook, опубликованном после его задержания в Тбилиси.

Мы с Лизой решили сообщить, что мы вместе, мы начинаем новую жизнь, новую семью, — сообщил Саакашвили.

На странице Елизаветы Ясько в Facebook сообщается , что она является народным депутатом Украины.

До этого Михаил Саакашвили был женат на гражданке Голландии Сандре Рулофс, у супругов двое детей.

В пятницу, 1 октября, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили задержан на территории страны.

Ранее Саакашвили сообщил, что вернулся на родину. Об этом он написал на своей странице в Facebook. Политик обещал приехать в Грузию к октябрьским выборам в органы местного самоуправления.

Позже бывший президент опубликовал видеозапись, на которой утверждал, что находится в Батуми.

Грузинские власти не раз заявляли о том, что Саакашвили будет задержан, как только пересечёт границу. Он уехал из Грузии в 2013 году. Там против политика возбуждено несколько уголовных дел, по некоторым из них он был заочно осуждён на тюремные сроки.