https://static.news.ru/photo/9140a0b6-5671-11ea-a1fe-fa163e074e61_660.jpg Михаил Саакашвили Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Бывший президент Грузии и экс-глава администрации Одесской области Михаил Саакашвили призвал действующую грузинскую власть закрыть авиасообщение с Ираном, чтобы сократить шансы распространения коронавируса.

В Тбилиси живёт и учится мой сын. Там живут и ваши дети, вы сами живёте. У Грузии с Ираном активное авиасообщение, его надо немедленно приостановить, временно запретить иранцам въезд в Грузию, — заявил политик.

По его словам, в марте в Грузию в связи с праздником Навруз ожидается визит до 50 тысяч иранцев.

Как писал NEWS.ru, турецкое правительство приняло решение о закрытии границы с Ираном. По мнению властей, это поможет остановить распространение коронавируса, вспышка которого началась в Китае. Число случаев заражения коронавирусом в Иране достигло 43. Восемь пациентов скончались.

Эпидемия началась в Китае в конце декабря 2019 года. К 23 февраля она затронула более 78 тысяч человек по всему миру. Инфекция уже унесла жизни более 2400 заболевших. Выздороветь удалось более чем 23 тысячам пациентов.