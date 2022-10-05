Саакашвили потерял сознание в ходе судебного процесса

Фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com /Global Look Press

Михаил Саакашвили

Экс-президент Грузии потерял сознание в ходе судебного процесса о незаконном пересечении им границы. Заседание проходило в тбилисской частной клинике «Вивамед», сообщает ТАСС.

О происшествии журналистам сообщил американский адвокат политика Массимо Данджело.

Сегодня мы выяснили, что президент Саакашвили вчера, после того как в его комнату ворвались представители прокуратуры и попытались устроить судебный процесс, на фоне высокого давления и приступа потерял сознание, — рассказал представитель политика.

В среду, 5 октября, Саакашвили обследовал невролог, который «увидел печальную и тревожную картину», сообщил адвокат. Юрист добавил, что на сегодня можно говорить о значительном ухудшении здоровья Саакашвили.

Суд над политиком в больнице состоялся во вторник, 4 октября. Обвиняемый от дачи показаний отказался. Адвокаты заявили, что экс-губернатор Одесской области и не мог бы участвовать в судебном заседании, так как ему стало плохо. Следующее заседание назначено на 19 октября.

Саакашвили обвиняют в том, что он тайно прибыл в Грузию в октябре 2021 года за день до муниципальных выборов. Его арестовали и поместили в тюрьму города Рустави, где он объявил голодовку. В итоге после многократных перемещений по медицинским и пенитенциарным учреждениям политика перевели в столичную клинику «Вивамед» для обследования.

Ранее депутат парламента Коба Накопия сообщил, что бывший президент Грузии Михаил Саакашвили почти за год заключения похудел на 30 килограммов. По мнению депутата, ответственность за состояние политика лежит на властях.