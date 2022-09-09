В парламенте Грузии рассказали о состоянии здоровья Саакашвили Депутат парламента Грузии Накопия: из-за голодовки Саакашвили похудел на 30 килограммов

Фото: Ираклий Геденидзе/POOL/ТАСС

Михаил Саакашвили

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили почти за год заключения похудел на 30 килограммов, сообщил депутат парламента Коба Накопия после того, как навестил политика в клинике, передает РИА Новости. По мнению депутата, ответственность за состояние политика лежит на властях.

Со дня задержания до сегодняшнего дня в целом он сильно похудел, на около 30 килограммов. Ему явно нехорошо, и самочувствие не только требует внимания, но и настораживает. Его нужно перевести в заграничную специализированную клинику, где ему окажут соответствующую помощь, — цитирует его агентство.

Накопия также выразил надежду на то, что вскоре власти разрешат перевод экс-президента за границу.

Саакашвили тайно прибыл в Грузию в октябре прошлого года накануне муниципальных выборов. Он был арестован, помещен в тюрьму, где объявил голодовку, назвав себя политическим заключенным. После ухудшения состояния Саакашвили перевели в тюремную больницу, а позже — в госпиталь города Гори.

В настоящее время он проходит лечение в клинике в Тбилиси. Ранее родственники Саакашвии сообщили, что врачи поставили ему около 17 диагнозов.

Адвокат Саакашвили Валерий Гелбахиани ранее заявил, что бывший президент Грузии уходит из политики. Он намерен покинуть свою партию «Единое национальное движение».