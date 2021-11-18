Саакашвили потерял сознание и упал в тюрьме

Объявивший голодовку бывший президент Грузии Михаил Саакашвили упал в обморок в тюрьме. По словам адвоката политика Беки Басилаи, его подзащитному пальцами открывали глаза перед их встречей. Юрист заявил, что Саакашвили унесли куда-то на носилках, сообщает РИА Новости.

Когда он выходил для встречи с адвокатами, он упал <...>, был без сознания, ему пальцами открывали глаза <...>, — сказал Басилая.

О дальнейшем состоянии бывшего президента Грузии на данный момент ничего неизвестно. Адвокат утверждает, что ему так и не дали встретиться с Саакашвили. Его унесли на носилках в неизвестном направлении.

Мультифункциональная группа врачей, до этого обследовавших Саакашвили, заявила, что он может впасть в кому. Медики констатировали отсутствие необходимых специалистов и аппаратуры в тюремной больнице. По мнению врачей, в случае угрозы жизни политику, который 48 дней держит голодовку, могут не успеть оказать помощь.

Саакашвили арестовали 1 октября, сразу после того, как он пересёк грузинскую границу. На родине против политика возбуждён ряд уголовных дел. В Тбилиси неоднократно предупреждали экс-президента о том, что его арестуют сразу после приезда в страну. Саакашвили отрицает обвинения и считает себя политзаключённым.