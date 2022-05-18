Около тысячи украинских военных с «Азовстали» сдались в плен Штаб ДНР: с территории «Азовстали» сдались в плен 962 украинских военных

Фото минобороны.рф

С территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе сдались в плен около тысячи украинских боевиков. Об этом сообщается в Telegram-канале штаба территориальной обороны ДНР.

В общей сложности с территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе сдались в плен 962 украинских боевика, — сказано в сообщении.

Ранее командир батальона «Восток» Александр Ходаковский сообщил, что за вечер в плен сдались около шестисот украинских военных, вышедших с «Азовстали» в Мариуполе. Однако он не исключил, что на заводе могут остаться солдаты, готовящие «сюрпризы». Кроме того, процесс выхода может растянуться, выяснить численность оставшихся можно будет только после зачистки на «Азовстали».

До этого сообщалось, что пленных украинских военных, укрывавшихся на заводе «Азовсталь», допросят сотрудники Следственного комитета России. В рамках допросов будет установлена личность военных, их причастность к преступлениям против мирного населения, а полученная информация будет сопоставлена с материалами дела.