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Дрессировщик подвергся нападению рыси во время выступления в столице Южной Осетии. Видео происшествия появилось в Instagram Sputnik Осетия.

В ролике видно, как дрессировщик тянет за поводок находящуюся на стойке рысь. Животное сопротивляется, в результате чего стойка падает. После этого хищник атакует человека и бьёт его лапой по голове. В итоге дрессировщику удалось увести рысь за кулисы.

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Пользователи соцсети, комментируя инцидент, были на стороне животного. По их мнению, человек получил по заслугам. Они также высказались за закрытие цирков и зоопарков, обитатели которых подвергаются жестокости.

Ранее NEWS.ru писал, что в Великобритании в здание парламента зашла лиса. Лесная гостья была поймана полицейскими, которые выпустили её на волю.

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