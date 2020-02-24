https://static.news.ru/photo/b25e1354-56ef-11ea-9915-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Дрессировщик подвергся нападению рыси во время выступления в столице Южной Осетии. Видео происшествия появилось в Instagram Sputnik Осетия.

В ролике видно, как дрессировщик тянет за поводок находящуюся на стойке рысь. Животное сопротивляется, в результате чего стойка падает. После этого хищник атакует человека и бьёт его лапой по голове. В итоге дрессировщику удалось увести рысь за кулисы.

Пользователи соцсети, комментируя инцидент, были на стороне животного. По их мнению, человек получил по заслугам. Они также высказались за закрытие цирков и зоопарков, обитатели которых подвергаются жестокости.

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