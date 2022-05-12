Ряд турецких онлайн-сервисов перестали принимать карты «Мир»

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Некоторые турецкие онлайн-сервисы перестали проводить транзакции по картам российской платёжной системы «Мир» из-за санкций стран Запада против России, передаёт «Известия». Отмечается, что принимать соответствующие карты перестал авиаперевозчик Turkish Airlines и онлайн-магазин TT-Turk.

Turkish Airlines, как отметили клиенты, не позволяет оплачивать билеты на сайте не только российскими картами подсанкционных банков, но и другими, не попавшими под ограничения. Система, как пишет «Известия», выдаёт ошибку и клиенту предлагается обратиться в банк или найти другой способ оплаты.

Популярный онлайн-магазин TT-Turk, доставляющий товары в Россию, также перестал принимать к оплате российские карты. Отмечается, что трудности с оплатой испытывают клиенты Сбербанка, ВТБ, Новикомбанка, Совкомбанка и «Открытия».

В апреле авиакомпания Turkish Airlines заявила о продлении сроков приостановки авиасообщения с российскими городами Сочи и Ростов-на-Дону. В сочинский аэропорт самолёты не будут прилетать до 18 апреля, а в ростовский — до 15 мая

Ранее политолог Тогрул Исмаил заявил, что Турция не откажется от торговли с Россией и не введёт против РФ экономические санкции. Он отметил, что Анкара получает от Москвы газ и нефть, а от этого невозможно отказаться. Эксперт подчеркнул, что даже обязательства перед НАТО и спецоперация на Украине не помешают торговым отношениям двух стран