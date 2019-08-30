https://static.news.ru/photo/9a05282a-caa8-11e9-8478-fa163e074e61_660.jpg Руслан Рябошапка Фото: ru.wikipedia.org/ Адміністрація Президента України/ CC BY 4.0

Верховная рада одобрила кандидатуру Руслана Рябошапки на должность генпрокурора Украины. За него проголосовали 312 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Рябошапка — выпускник Международного Соломонова университета по специальности «Правоведение». Он работал в Минюсте и секретариате кабмина, сообщает УНИАН. Занимался анализом антикоррупционной политики в общественной организации Transparency International Украина, являлся членом Нацагентства по предотвращению коррупции.

С мая этого года Рябошапка занимал должность замглавы администрации президента Украины.

Ранее News.ru сообщал, что Верховная рада одобрила отставку генпрокурора Украины Юрия Луценко большинством голосов. Решение поддержали 317 депутатов при необходимом минимуме в 226 согласных парламентариев.