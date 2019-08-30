Верховная рада одобрила кандидатуру Руслана Рябошапки на должность генпрокурора Украины. За него проголосовали 312 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.
Рябошапка — выпускник Международного Соломонова университета по специальности «Правоведение». Он работал в Минюсте и секретариате кабмина,
С мая этого года Рябошапка занимал должность замглавы администрации президента Украины.
Ранее News.ru сообщал, что Верховная рада одобрила отставку генпрокурора Украины Юрия Луценко большинством голосов. Решение поддержали 317 депутатов при необходимом минимуме в 226 согласных парламентариев.