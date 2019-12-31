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Тегеран согласен продолжить переговоры с Соединёнными Штатами Америки, как только Белый дом вернётся к «изначальной точке» в ядерной сделке, заявил президент Ирана Хасан Роухани.

Как только они (США. — NEWS.ru) свернут с ошибочного пути, как только они вернутся к точке, с которой организовали новый заговор (против Ирана), мы готовы к переговорам, но при условии, что вернёмся к изначальной точке, — цитирует политика иранское телевидение.

Лидер добавил, что Вашингтон не сможет добиться капитуляции Ирана.

В 2015 году «шестёрка» (Великобритания, ФРГ, КНР, США, Франция) и Иран заявили о создании Совместного всеобъемлющего плана действий.

Документ предполагал отмену санкций против Тегерана в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка не смогла прожить даже трёх лет.

США покинули договор в мае 2018-го в одностороннем порядке и восстановили жёсткие санкции в отношении исламской республики. Иран заявил о постепенном сокращении обязательств в рамках СВПД.

Ранее NEWS.ru сообщал, что СВПД относительно ядерной программы Ирана находится под угрозой развала из-за деструктивной политики Вашингтона, заявил Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом. Глава МИД РФ отметил и «непоследовательность коллег из ЕС, которые также не полностью выполняют свои обязательства по СВПД».